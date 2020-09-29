UEFA AVRUPA LİGİ

Rangers-Galatasaray maçı hangi kanalda: UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Rangers - Galatasaray müsabakası, teve2'den yayınlanacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek adına İskoç devi Rangers ile Perşembe günü kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde futbolseverler Rangers-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. Rangers ile Galatasaray arasındaki maçın şifresiz ekranlara geleceği kanal açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Rangers-Galatasaray

Rangers-Galatasaray

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabaka, şifresiz olarak teve2'den yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlere bir müjde verdi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2’de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerine yer verdi.

  • Öte yandan müsabaka öncesinde ve sonrasında yorumcuların değerlendirmeleri Spor Smart'ta olacak. Spor Smart ayrıca teve2 ile birlikte aynı anda müsabakayı canlı olarak izleyicilerine aktaracak.
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