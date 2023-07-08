|
Spor

Rashica'da işlem tamam: Galatasaray'ın ilk transferi olacak

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da ilk transfer Rashica olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Kosovalı oyuncunun takımı Norwich City ile bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

18:18 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milot Rashica geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçirmişti.

Milot Rashica geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçirmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon noktalarken birçok yıldız oyuncusu da dikkat çekici performanslar ortaya koydu. Galatasaray'ın aldığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kosovalı yıldız Rashica'nın takımı Norwich City ile Galatasaray bonservis bedelinde anlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk transferi Rashica olacak.

Müjdeli haber geldi

Sarı - kırmızılılar, geçen sezon lige damga vuran kiralık isimlerden bir diğeri olan Milot Rashica'dan beklediği haberi aldı. Tatiline vatandaşı Vedat Muriqi ile birlikte Antalya'da devam eden Kosovalı yıldız için Norwich City ile anlaşmaya varıldı.

Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Milot Rashica'nın transferi için İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City'e bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro ödeyecek. Türkiye'de olan yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Rashica geçtiğimiz sezon 11 gole katkı yaptı

2022/2023 sezonunda Süper Lig'de 26 maça çıkan Milot Rashica dört kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı.

Kosovalı yıldız Türkiye Kupası'nda oynadığı dört maçta da iki kez gol sevinci yaşadı.



#Transfer
#Galatasaray
#Milot Rashica
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?