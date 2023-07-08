Rashica'da işlem tamam: Galatasaray'ın ilk transferi olacak

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon noktalarken birçok yıldız oyuncusu da dikkat çekici performanslar ortaya koydu. Galatasaray'ın aldığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kosovalı yıldız Rashica'nın takımı Norwich City ile Galatasaray bonservis bedelinde anlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk transferi Rashica olacak.

Müjdeli haber geldi

Sarı - kırmızılılar, geçen sezon lige damga vuran kiralık isimlerden bir diğeri olan Milot Rashica'dan beklediği haberi aldı. Tatiline vatandaşı Vedat Muriqi ile birlikte Antalya'da devam eden Kosovalı yıldız için Norwich City ile anlaşmaya varıldı.

Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Milot Rashica'nın transferi için İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City'e bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro ödeyecek. Türkiye'de olan yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Rashica geçtiğimiz sezon 11 gole katkı yaptı

2022/2023 sezonunda Süper Lig'de 26 maça çıkan Milot Rashica dört kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı.

Kosovalı yıldız Türkiye Kupası'nda oynadığı dört maçta da iki kez gol sevinci yaşadı.







