Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid hata yapmadı: Barcelona'nın kaybettiği haftada galip geldi | ÖZET

Real Madrid hata yapmadı: Barcelona'nın kaybettiği haftada galip geldi | ÖZET

20:381/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Real Madrid
Real Madrid

İspanya LaLiga 15. haftasında Real Madrid sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup ederek lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bellingham (P) ve 38. dakikada Mbappe kaydetti. Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid-Getafe maçının özetine ve Laliga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, İspanya LaLiga 15. haftasında Getafe'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı Madrid 2-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bellingham (P) ve 38. dakikada Mbappe attı.


Milli oyuncumuz Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona'nın kaybettiği haftada galip gelen Real Madrid puanını 33 yaparak lider ile arasındaki farkı 1'e indirdi.


REAL MADRİD - GETAFE MAÇ SONUCU


REAL MADRİD - GETAFE MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Getafe maçının özetini izlemek için

LALİGA PUAN DURUMU


#Real Madrid
#Getafe
#LaLiga

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti