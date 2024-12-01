Real Madrid hata yapmadı: Barcelona'nın kaybettiği haftada galip geldi | ÖZET

Real Madrid, İspanya LaLiga 15. haftasında Getafe'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı Madrid 2-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bellingham (P) ve 38. dakikada Mbappe attı.
Milli oyuncumuz Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Barcelona'nın kaybettiği haftada galip gelen Real Madrid puanını 33 yaparak lider ile arasındaki farkı 1'e indirdi.
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