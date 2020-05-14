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Real'in eski futbolcusu Edwin Congo gözaltına alındı

Eski futbolcu Edwin Congo, İspanya'nın başkenti Madrid'de kokain kaçakçılığı çetesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 43 yaşındaki Congo'nun sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Congo 2009 yılında futbola veda etmişti.

Congo 2009 yılında futbola veda etmişti.

İspanya basınında çıkan haberlere göre, Kolombiyalı eski milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

El Chiringuito spor programına açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana bir kaç soru sordular ve eve gönderdiler" ifadelerini kullandı.

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Congo, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok" şeklinde konuştu.

  • 43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuştu ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

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