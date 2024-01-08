En çok merak edilen konulardan birisi, Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda play-off'un olup olmayacağı. Konuyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) böyle bir karar almayacağını söyledi. Dilmen, "Süper Lig için düşünülen play-off sistemi ise askıya alındı" ifadelerini kullandı.