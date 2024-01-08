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Spor

TFF'den Süper Lig'de yeni sezon için yabancı sınırı ve play-off kararı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig 2024/2025 Sezonu'nda bazı değişikliklerin olacağını belirten Rıdvan Dilmen, yabancı sınırı ve play-off konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını açıkladı.

Haber Merkezi
10:08 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:08 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Süper Lig'in yeni formatını açıkladı
Rıdvan Dilmen Süper Lig'in yeni formatını açıkladı

Süper Lig'in formatında gelecek yıl değişiklikler olabileceği iddia edilmişti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5'da Süper Lig'de gelecek sezon bizleri neyin beklediğini açıkladı. Play-off konusuna ve yabancı sınırına da değinen Dilmen, 30 kişilik takım kadrolarının düşürüleceğini söyledi.


Süper Lig'de play-off olacak mı?

En çok merak edilen konulardan birisi, Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda play-off'un olup olmayacağı. Konuyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) böyle bir karar almayacağını söyledi. Dilmen, "Süper Lig için düşünülen play-off sistemi ise askıya alındı" ifadelerini kullandı.


Süper Lig'de yabancı sınırı kalkıyor mu?

Süper Lig'de şu anda takımlar kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor ve aynı anda sahaya 8 yabancı sürebiliyor. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşürüleceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Yabancı sınırı 12 olacak. Takımlar sahada istedikleri kadar yabancı oyuncu oynatabilecekler" dedi.



Takımlardaki oyuncu sayısı azaltılacak mı?

30 kişilik takım kadrolarının da 26'ya düşürüleceğini söyleyen Dilmen, "Takımlar 26 kişilik kadrolarına ek olarak 21 yaş altı +3 oyuncu daha ekleyebilecekler" ifadelerini kullandı.





#Süper Lig
#Rıdvan Dilmen
#TFF
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