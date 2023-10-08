Rıdvan Dilmen iddialı konuştu: Icardi'ye 40 gol attırırdım

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederken, Mauro Icardi bu maçı da boş geçmedi. Arjantinli yıldız, müsabakanın 86. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü kaydetti.





30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 12. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 8’ini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1’ini de gruplarda kaydetti. Icardi ayrıca ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.





















"Icardi’yle oynasam 40 tane gol attırırdım"





Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetini TV8,5'ta değerlendiren Rıdvan Dilmen, Icardi'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Dilmen, "Ben Icardi’yle oynasam 40 tane gol attırırdım" dedi.





İşte Rıdvan Dilmen'in Icardi'yle ilgili açıklamaları:





"Bir futbolcu daha ne yapsın?"





"Icardi hiç çıkmadan oynuyor. Icardi futbolun emrettiklerini yapıyor. Icardi, penaltı kaçırıyor 5 dk sonra gol atıyor. Icardi oyundan çıkmayı asla istemiyor. Çünkü gol atmak ve attırmak istiyor. 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı Icardi, oynadığı maçtan daha fazla gole katkısı var. Oyundan asla çıkmak istemiyor. Bir futbolcu daha ne yapsın yani?"





"Icardi’nin arkasında oynamak büyük avantaj"





"Kerem (Aktürkoğlu) kendisini aştı, forvet arkasında kendisini zayıf görüyordum ama Icardi’nin arkasında oynamak büyük avantaj. Bir oyuncu hiç mi ofsayta düşmez? Gülü seven dikenine katlanır olarak oynatıyor Okan Hoca Kerem’i. Ben mesela Icardi’yle oynasam 40 tane attırırdım."









Süper Lig’de 2007-2008 sezonundan itibaren 30 gol barajına en hızlı ulaşan futbolcu: Mauro Icardi! 😎🥇pic.twitter.com/739P3O7HXa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 7, 2023































