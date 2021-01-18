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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil iddiası: Kaç gol atar kaç asist yapar?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 18. hafta maçında Ankaragücü'nü mağlup etmesini değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin aldığı 3 puanın önemine dikkat çekerken transfere dair de çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Sosa artık direkt kadroda ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmüyor. Perotti sakatlığından dolayı Fenerbahçe'den ayrılıyor. Ademi ve Cisse ile de ayrılık düşünülüyor."
  • -"Fenerbahçe'nin imkanı varsa alsın Vedat Muriqi'yi. Mesut Özil ile birlikte leblebi gibi gol atar"
  • -"Bir Alex ve Hagi beklemeyin Mesut'tan, o kadar gol atamaz, 25 tane yapıştırmasını beklemeyin. Ama 40 gole katkı sağlar."
  • -"Mesut'un gelmesi, Drogba'nın gelmesi gibi. Bu oyuncular, gelinebilirliği arttırıyor. 4-5 yıl daha oynayacak kapasitede. Mesut, Fenerbahçe için şanstır, Fenerbahçe de Mesut için bir şanstır."
  • -"Mesut Özil'in krizlerde özellikle Filistin'le ilgili duruşu, Uygur Türkleri'yle ilgili duruşu önemli şeylerdir. Ülkemize işi bitmeden gelmesi de değerlidir."

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