Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil istihbaratı: Görüştüğü takımı açıkladı

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gerçekleşecek mi? Türk basınında büyük yankı uyandıran haberler sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den ses getirecek açıklamalar geldi.

Dilmen, Mesut Özil transferinin Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceğini belirtirken yıldız oyuncunun görüştüğü takımlarla ilgili de konuştu.

Tecrübeli futbol adamı, Mesut Özil'in Amerika'dan iki kulüpten teklif aldığını, Avrupa ekiplerinden de Sevilla'nın talebi olduğunu söylerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önemli bir mücadele içerisinde olduğunu aktardı.

Öte yandan Mesut Özil'e teklif yapan MLS ekiplerinden DC United'ın teklifinin içerisinde kulüp ortaklığı olduğu da belirtildi.

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı idman raporu Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, sezon başında Mesut Özil'den vazgeçmiş ve yıldız oyuncuyu yedek takıma göndermişti. UEFA Avrupa Ligi listesine de bildirilmeyen oyuncunun sezon sonunda kontratı sona eriyor. Ocak ayından itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip olan yıldız ismin en ciddi taliplisi DC United ve Fenerbahçe.Geçtiğimiz sezon tartışmalı bir performans sergileyen bu sezon da kadro dışı olması sebebiyle resmi maçta oynayamayan Özil'in sahalara nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.Daily Telegraph'ta yer alan habere göre Mesut Özil, A Takım ile idmanlara çıkmamasına rağmen idman raporlarında takımın en iyilerinden biri konumunda. Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam eden oyuncunun fizik olarak birçok oyuncunun üzerinde olduğu aktarılırken sadece maç eksiği olduğunun altı çizildi.Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 resmi maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.