Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil istihbaratı: Görüştüğü takımı açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceğine yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, yıldız oyuncunun transferinin büyük bir hava getireceğini belirtirken Mesut Özil'in görüştüğü Avrupa kulübünü de duyurdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gerçekleşecek mi? Türk basınında büyük yankı uyandıran haberler sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den ses getirecek açıklamalar geldi.
Dilmen, Mesut Özil transferinin Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceğini belirtirken yıldız oyuncunun görüştüğü takımlarla ilgili de konuştu.
Tecrübeli futbol adamı, Mesut Özil'in Amerika'dan iki kulüpten teklif aldığını, Avrupa ekiplerinden de Sevilla'nın talebi olduğunu söylerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önemli bir mücadele içerisinde olduğunu aktardı.
Öte yandan Mesut Özil'e teklif yapan MLS ekiplerinden DC United'ın teklifinin içerisinde kulüp ortaklığı olduğu da belirtildi.
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