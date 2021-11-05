Rıza Çalımbay açıkladı: "Trabzonspor istedi"

Bodo-Glimt maçı sonrası hakem performansını ısrarla muhabire soran Jose Mourinho istediğini alamadı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'i konuk ettikleri ve 2-2 biten maç sonrası hakeme sert tepki gösterdi.



Maç sonu muhabirin 'hakem yanlış olarak ne yaptı?' sorusuna karşılık 'maçı izledin mi?' diye tepki veren Mourinho muhabirle uzun süre tartıştı. Hakem performansını ısrarla muhabire soran Mourinho istediğini alamadı. İlginç anlar böyle kaydedildi.



Öte yandan Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Konferans Ligi'nde geçtiğimiz hafta Bodo-Glimt'e deplasmanda 6-1 yenilerek tarihi bir hezimet yaşamıştı.



