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Rıza Çalımbay açıkladı: "Trabzonspor istedi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un sezon başında sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi için teklif yaptığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rıza Çalımbay açıkladı: Trabzonspor istedi
Rıza Çalımbay

Sol bek pozisyonunda İsmail Köybaşı'dan yeteri kadar verim alamayan Trabzonspor'un sezon başında Uğur Çiftçi'yi istediği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin teklifini açıklayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer konusunda tecrübeli oyuncunun önünü açabileceklerini söyledi.

Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle;

"Trabzonspor sezon başında teklif yapmıştı"


  • "Uğur Çiftçi performansıyla A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ediyor. Uğur Çiftçi için sezon başında Trabzonspor teklif yaptı fakat ara transfer dönemi için şu anda bir şey yok. Öyle bir durum oluşursa kulübümüzün ve Uğur'un menfaati neyse o noktada yer alırım. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ayrıldı, biz iki oyuncunun da önünü açtık."

Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 17 maçta 4 asist kaydetti.
Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 17 maçta 4 asist kaydetti.

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