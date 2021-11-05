Rıza Çalımbay açıkladı: "Trabzonspor istedi"

Sol bek pozisyonunda İsmail Köybaşı'dan yeteri kadar verim alamayan Trabzonspor'un sezon başında Uğur Çiftçi'yi istediği ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin teklifini açıklayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer konusunda tecrübeli oyuncunun önünü açabileceklerini söyledi.
Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle;
"Trabzonspor sezon başında teklif yapmıştı"
- "Uğur Çiftçi performansıyla A Milli Takım kadrosunda yer almayı hak ediyor. Uğur Çiftçi için sezon başında Trabzonspor teklif yaptı fakat ara transfer dönemi için şu anda bir şey yok. Öyle bir durum oluşursa kulübümüzün ve Uğur'un menfaati neyse o noktada yer alırım. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ayrıldı, biz iki oyuncunun da önünü açtık."