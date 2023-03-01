Rıza Çalımbay: "Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz"

İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında İtalya ekibi Fiorentina ile eşleşmesini değerlendiren Çalımbay, "Kupada buralara kadar geldiğimiz için iyi takımlarla karşılaşmamız normal. En iyi takımlardan biri bize çıktı. Son oynadıkları maçları da izledik. Biz de iyi bir takımız. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Anadolu'dan 3 sene üst üste Avrupa'ya giden başka takım yok. Çok güzel şeyler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye için, bizim için, camiamız için, taraftarımız için bizim buradan iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götürmek zor oluyor. Bunun yanında Türkiye Kupası da var. Futbolcu gözüyle baktığımız zaman ortada mükemmel hedefler var. Bunun için bizim her türlü mücadele etmemiz gerekiyor. Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada da iyi bir futbol oynayıp, Sivas'ta ki maçta da taraftarımızın desteği ile tur için mücadele edeceğiz. Avrupa maçları çok güzel bir şey. Biz diğer takımlara göre düşük bir bütçe ile mücadele ediyoruz. Bugüne kadar iyi işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Kulübüme, oyuncularıma ve taraftarımıza çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.