Fenerbahçe'de orta sahada büyük rekabet

Fenerbahçe'de orta sahada büyük bir forma rekabeti yaşanıyor. Arao, Zajc, Mert Hakan, Crespo, İsmail ve Arda Güler arasında büyük bir forma rekabeti var. Bu isimler arasında yeri garanti olan tek isim Arao. Brezilyalı orta saha oyuncusu teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahada ilk tercihi olarak dikkat çekiyor.





Jesus, orta sahada kime görev vereceği konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Gerçek mevkii orta saha olan Lincoln sol bek ve sol kanat oynarken, İrfan Can da kanat olarak forma giyiyor. Yeni transferlerden sol bek Oosterwolde ilk 11'e dahil olduğunda Lincoln orta saha merkeze geçecek ve bu futbolcularla forma rekabeti yaşayacak.





Zajc pes etmedi

Fenerbahçe'de bir süre yedek kalan Miha Zajc ise pes etmedi ve antrenmanlarda daha çok çalışarak formayı kaptı. Yurt içi ve yurtdışından transfer teklifleri alan Sloven orta saha oyuncusu Jesus'un gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında da Zajc'a ilk 11'de görev vermeyi planlıyor.



















