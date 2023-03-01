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Spor

Abdullah Avcı'dan 9 puan hesabı

Trabzonspor 36 maçtır yenilmediği Akyazı'da, Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarını kayıpsız geçip kara bulutları dağıtmayı planlıyor. Bordo-mavililer, sonraki hafta Gaziantep FK'dan da 3 puan alacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:58 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Trabzonspor, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için önündeki 3 maçlık fikstür şansını iyi kullanmak istiyor. Bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazanan bordo-mavili takım, üst üste evinde ağırlayacağı iki maçta 6 puan hesabı yapıyor.


İlk olarak cumartesi günü Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, 25. haftadaki Adana Demirspor mücadelesini de Akyazı'da yapacak. Evinde 36 maçlık yenilmezlik serisine güvenen Karadeniz ekibi, bu 2 maçı kayıpsız geçip rahatlamak istiyor.


3 maçlık seri sonrası yine Akyazı'da oynayacak

Yaşanan deprem afeti nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK deplasmanındaki 26. hafta mücadelesini BAY geçecek olan Trabzonspor, buradan gelecek 3 puanla birlikte milli maç arasına kadar 3 maçlık seri ve 9 puan toplamayı planlıyor. Trabzonspor ligin 27. hafta maçında da evinde Kayserispor ile karşılaşacak.


Kiralıklar için son hafta Trabzonspor'da fazla süre alamayan Lahtimi ve Taha Altıkardeş'e bazı kulüplerin teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, iki futbolcuyu oynayabilecekleri birtakıma göndermek istediği ve bu nedenle seçici davrandığı öğrenildi. Genç isimlerden Kerem Şen'i istanbulspor'a kiralayan yönetimin, bu iki oyuncu konusundaki kararımda birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
2 saat önce
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Abdullah Avcı'dan 9 puan hesabı
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