Abdullah Avcı'dan 9 puan hesabı

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Trabzonspor, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için önündeki 3 maçlık fikstür şansını iyi kullanmak istiyor. Bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazanan bordo-mavili takım, üst üste evinde ağırlayacağı iki maçta 6 puan hesabı yapıyor.





İlk olarak cumartesi günü Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, 25. haftadaki Adana Demirspor mücadelesini de Akyazı'da yapacak. Evinde 36 maçlık yenilmezlik serisine güvenen Karadeniz ekibi, bu 2 maçı kayıpsız geçip rahatlamak istiyor.





3 maçlık seri sonrası yine Akyazı'da oynayacak

Yaşanan deprem afeti nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK deplasmanındaki 26. hafta mücadelesini BAY geçecek olan Trabzonspor, buradan gelecek 3 puanla birlikte milli maç arasına kadar 3 maçlık seri ve 9 puan toplamayı planlıyor. Trabzonspor ligin 27. hafta maçında da evinde Kayserispor ile karşılaşacak.





Kiralıklar için son hafta Trabzonspor'da fazla süre alamayan Lahtimi ve Taha Altıkardeş'e bazı kulüplerin teklifte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, iki futbolcuyu oynayabilecekleri birtakıma göndermek istediği ve bu nedenle seçici davrandığı öğrenildi. Genç isimlerden Kerem Şen'i istanbulspor'a kiralayan yönetimin, bu iki oyuncu konusundaki kararımda birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.















