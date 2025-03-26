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Rıza Çalımbay'dan camiaya 'güven' mesajı

Rıza Çalımbay'dan camiaya 'güven' mesajı

23:5426/03/2025, Çarşamba
G: 27/03/2025, Perşembe
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Rıza Çalımbay - Sivasspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay - Sivasspor Teknik Direktörü

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalan haftalarda zorlu maçlar oynayacaklarını belirterek, "Düşmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz" dedi.

Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir göreve geldiğini ve bunun bilincinde olduğunu belirten Çalımbay, "Ligde kritik ve zor maçlar oynayacağız. Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine de tek tek anlatıyoruz. Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil. Adana Demirspor ligden düşse de çok ciddiye alınması gereken bir takım. Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız" şeklinde konuştu.

Ligde peş peşe önemli maçlar oynayacakları hatırlatan Çalımbay şöyle konuştu;

"Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Birde hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor. Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, bu da bizim için bir şanssızlık. Bizim buradaki en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. İnşallah maçlarımıza geleceklerine inanıyorum. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlık. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz"

#Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig

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