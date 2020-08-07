TRANSFER

Rizespor'un teknik direktörü kim?

Rizespor Stjepan Tomas'a emanet

Çaykur Rizespor, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Stjepan Tomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Hırvat çalıştırıcı transfer mesajı verdi.

Haber Merkezi İHA
Tomas için stadyumda imza töreni düzenlendi.

Tomas için stadyumda imza töreni düzenlendi.

Fotoğraf: IHA

Geçtiğimiz sezon Ünal Karaman’la yollarını ayıran Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu. Karadeniz ekibi yeni teknik direktörü Tomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hasan Kartal: İnşallah bu yıl çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceğiz


Rizespor Başkanı Hasan Kartal, imza töreninden önce yaptığı açıklamada gelecek sezonda 2019-2020 yılında yaşadıkları hiçbir sıkıntıyı yaşamayacaklarını dile getirerek, “Tomas hocamız, çok başarılı olduğumuz bir dönemde teknik direktörümüzün yardımcısıydı. Vermiş olduğumuz kararın çok doğru olduğu düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah Tomas hocamızla bu seneyi iyi geçireceğimize biz inanıyoruz. Gayet güzel bir dönem geçireceğiz. İnşallah yılın sonunda bu yıl çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceğiz. Biz iyi niyetlerle başlıyoruz, neticesinde Allah’tan iyi olmasını diliyoruz. Hocamız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör Stjepan Tomas ile birlikte poz verdi.
Kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör Stjepan Tomas ile birlikte poz verdi.
AA

Tomas: Kafamda 7-8 oyuncu var

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ise “Biz Okan Hoca ile burada güzel günler yaşadık. Yine doğru planlama ile camiamızla iyi işler başaracağız. Başlangıç benim için de çok önemli. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim ve tecrübelerimle transferi yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var” diye konuştu.

Stjepan Tomas son olarak Antalyaspor'da görev almıştı.
Stjepan Tomas son olarak Antalyaspor'da görev almıştı.
AA

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