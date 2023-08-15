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Spor

Mancini'ye 3 yıl için 120 milyon Euro

2024 yazında oynanacak EURO 2024 öncesi İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti. İtalyan teknik adama Suudi Arabistan teknik direktörlüğü için 120 milyon Euro teklif edildiği yazıldı.

10:27 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Roberto Mancini.

Roberto Mancini.

Roberto Mancini'nin istifasının ardından, İtalya Milli Takımında teknik direktörlük için Antonio Conte'nin adı anılmaya başlandı.


Roberto Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonuyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.


La Gazzetta Dello Sport, tecrübeli teknik direktörün istifa kararının arkasındaki nedeni yazdı.


Habere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştırması için Mancini'ye 3 yıllık 120 milyon Euro teklif etti.


İtalyan çalıştırıcının yakında Suudi Arabistan milli takımının başına geçmesi bekleniyor.


Roberto Mancini


#Roberto Mancini
#Suudi Arabistan
#Teknik Direktör
1 saat önce
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