SERİE A

Roma Kulübü'nden işgalci Ermenistan'a yardım

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Ermenistan'a 117 koli yardım paketi yolladıklarını açıkladı. Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ın bu yardıma öncülük ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni futbolcu Mkhitaryan

Ermeni futbolcu Mkhitaryan

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son vermek amacıyla Dağlık Karabağ'da başlattığı harekatta taraflar, cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes ilan etti. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurdu.

Bu tutumuna rağmen işgalci konumdaki Ermenistan'a İtalyan futbol kulübü Roma'dan destek geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, 117 koli yardım paketinin Ermenistan'a gönderildiği belirtildi.

Roma'da forma giyen Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın bu yardımda aktif rol oynadığı öğrenildi.

  • Roma Kulübü, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etmesiyle gündeme gelmişti.

Bahçeli'den Roma'nın maç davetine yanıt
Bahçeli'den Roma'nın maç davetine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına davet edildi.Edinilen bilgiye göre, Roma Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Türk oyuncu Cengiz Ünder'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP liderini 27 Kasım Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için davette bulundu.Bahçeli'nin ise maçı izlemek istediği ancak yoğun siyasi gündemi nedeniyle katılamayacağı öğrenildi.Bahçeli, Roma kulübüne gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti:Roma Spor Kulübü ve saygıdeğer Başkanı Sayın Pallotta'ya. Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma’da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum.Devlet Bahçeli'ye Şampiyonlar Ligi daveti

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