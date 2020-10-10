Roma Kulübü'nden işgalci Ermenistan'a yardım

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son vermek amacıyla Dağlık Karabağ'da başlattığı harekatta taraflar, cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes ilan etti. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurdu.

Bu tutumuna rağmen işgalci konumdaki Ermenistan'a İtalyan futbol kulübü Roma'dan destek geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, 117 koli yardım paketinin Ermenistan'a gönderildiği belirtildi.

Roma'da forma giyen Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın bu yardımda aktif rol oynadığı öğrenildi.

Roma Kulübü, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etmesiyle gündeme gelmişti.