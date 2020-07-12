​Ronaldo Juventus'u ipten aldı: İşte Juventus-Atalanta maç özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32'nci haftasında lider Juventus, konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

Gol perdesini Zapata açtı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Zapata ile 16. dakikada öne geçti: 0-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Ronaldo eşitliği sağladı

İkinci yarının 55. dakikasında Juventus'ta kazanılan penaltı atışını gole çeviren Cristiano Ronaldo, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

Malinovskiy takımını yeniden öne geçirdi

81. dakikada Atalanta, Malinovskiy ile maçta bir kez daha öne geçti: 1-2.

Son sözü 90'da Ronaldo söyledi

90. dakikada Juventus bir penaltı daha kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak, maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu golle müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ronaldo kaydettiği penaltı golleriyle Juventus'u yenilgiden kurtardı.

Juventus Atalanta maç özeti

Juventus liderliğini sürdürdü

Maç sonunda birer puana razı olan takımlardan Juventus puanını 76 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Atalanta ise bu beraberlikle ligde 2. sırada olan ve haftayı puansız kapatan Lazio'nun önüne geçme fırsatını tepti.

Atalanta puanını 67'ye yükseltirken, 3. sırada yer aldı. Bu beraberlikle Atalanta'nın Kovid-19 salgını öncesindeki dönemden başlayan 9 maçlık galibiyet serisi de son buldu.



