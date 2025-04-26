Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında heyecanın adresi TRT 1 olacak. 27 Nisan Pazar günü, saat 16.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçı iki takım için de kritik önem taşıyor.

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde kalma yolunda kritik bir adım atmak için galibiyet ararken, Erzurumspor FK ise Süper Lig’e yükselme yolunda bu maçı kazanmak adına sahada olacak.