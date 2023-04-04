|
Reklam
Reklam
Spor

Sakaryaspor'dan TFF'ye çağrı: VAR kayıtlarını açıklayın

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Altay’a mağlup olan Sakaryaspor'dan hakem yönetimine yönelik tepki geldi. Yeşil-siyahlılar yaptığı resmi açıklamanın başlığını "Hırsız Var" koyarken, TFF’yi VAR kayıtlarını açıklamaya davet etti.

18:49 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Altay, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

Altay, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

TFF 1.Lig'in 30.haftasında Altay sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Maçın ardından ise hakem kararları tartışma konusu oldu. Mücadele sonunda ise hakem yönetimi tepki topladı. Yeşil-siyahlı kulüp TFF’yi maçın VAR kayıtlarını açıklamaya çağırdı. Sakaryaspor cephesinden de açıklama gecikmedi.

"Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız"

Kulüpten “Hırsız Var” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. TFF'den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.




#Altay
#Sakaryaspor
#Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.