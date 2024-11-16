Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Deniz Gül'ün son durumu belli oldu

Kariyerini Portekiz Ligi takımlarından Porto'da sürdüren İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 20 yaşındaki genç futbolcu, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kafileden çıkarılmıştı.