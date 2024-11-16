Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Deniz Gül'ün son durumu belli oldu

Kariyerini Portekiz Ligi takımlarından Porto'da sürdüren İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 20 yaşındaki genç futbolcu, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kafileden çıkarılmıştı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Deniz Gül'ün yapılan tetkiklerinde; oyuncunun sağ uyluğunda yırtık tespit edildiği ifade edildi.
Genç forvetin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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