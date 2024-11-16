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Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Deniz Gül'ün son durumu belli oldu

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Deniz Gül'ün son durumu belli oldu

16:1516/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'yi seçen Deniz Gül, ay-yıldızlı ekiple ilk kez idmana çıkmıştı.
Türkiye'yi seçen Deniz Gül, ay-yıldızlı ekiple ilk kez idmana çıkmıştı.

A Milli Futbol Takımı kadrosuna ilk kez çağrılan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kamptan ayrılan Deniz Gül'ün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kariyerini Portekiz Ligi takımlarından Porto'da sürdüren İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 20 yaşındaki genç futbolcu, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kafileden çıkarılmıştı.


Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Deniz Gül'ün yapılan tetkiklerinde; oyuncunun sağ uyluğunda yırtık tespit edildiği ifade edildi.


Genç forvetin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.




#Deniz Gül
#A Milli Futbol Takımı
#Porto

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