Şampiyon güreşçi Taha Akgül futbola başladı

Almanya’da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında 3 maça çıktı. Akgül, "3 maç yaptım ve 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu" dedi.

Futbolu her zaman çok sevdiğini belirten Taha Akgül, "Menajerim Serdar ağabeyin yanına gittim Almanya’ya. Orada 2 aylık hem antrenman hem dinlenme sürecim oldu. Menajerimin kardeşi de Almanya’nın amatör liginde bir kasaba takımının teknik direktörü. Benim futbol oynadığımı ve sevdiğimi biliyor. ‘Taha oynar mısın?’ dedi. 'Eğer ihtiyacın varsa oynarım' dedim. Türkiye Futbol Federasyonu ile yazıştılar, lisansım var mı yok mu diye. Lisansım olmayınca bana Almanya’da lisans çıkardılar. Obergrombach takımında oynadım. 3 maç yaptım, 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. Güzel ve ayrı bir tecrübe oldu" diye konuştu.

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"Futbol saha içerisinde çok farklıymış"

"Gerçekten profesyonel olarak oynamak çok farklı bir duyguymuş" diyen milli güreşçi, “Televizyondan izlediğim zaman oynadıkları futbol yüzünden eleştiriyordum futbolcuları. Ancak futbol saha içerisinde, profesyonelde çok farklı. Fena da oynamadım, sadece bir maçta penaltıya sebebiyet verdim. Orada çok üzülmüştüm, gereksiz bir hareket yaptım. Ama Allah'tan o maçı da kazandık, yoksa ihale bana kalacaktı. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Sporun her türlüsünü, hepsini seviyorum ama futbolu her zaman söylüyorum, bende yeri ayrı. Biz antrenmanlar öncesi ter atmak için genelde futbol oynarız. Güreşçilerin de yeteneği vardır çünkü kas grupları güçlü olduğu için beynin ayaklara hükmetmesi güreşçilerde gayet iyi ve yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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DHA Taha Akgül stoperde görev yaptı.

"Alman basınında ses getirdi"

Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan sonra belki yeniden FC Obergrombach takımında forma giyebileceğini belirten Akgül, “Stoperde oynadım, hakkını da verdim. Şimdi devreye gitti, ikinci devre başlayacak. Yine çağırıyorlar ikinci devre için. Güreşte Avrupa Şampiyonası’ndan sonra birkaç maç yapmamı daha istiyorlar. Onlar için de çok büyük bir reklam oldu. Almanya’da bayağı bir ses getirdi. 'Olimpiyat şampiyonu kasaba takımında futbol oynuyor' diye. Belki keyfine yine gider birkaç maç oynayabilirim” dedi.

"Ronaldinho ile tanışmak güzel oldu"

Ronaldinho ile de güzel bir projede bir araya geldiklerini ifade eden şampiyon güreşçi, “Menajerim Serdar ağabey bir iş görüşmesi yaptı. Efsaneyle tanışmak güzel oldu. Özellikle Rio’da şampiyon olmuştum, onu söyledim. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.

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📸Milli güreşçi Taha Akgül, Ronaldinho ile... pic.twitter.com/dn3prEzUZo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 26, 2021