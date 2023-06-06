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Spor

Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'un tarihi yerlerinde sergilendi

10 Haziran Cumartesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi, kupa İstanbul'un tarihi yerlerinde sergilendi.

20:06 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi finali Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak

Şampiyonlar Ligi finali Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak

10 Haziran Cumartesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi, kupa İstanbul'un tarihi yerlerinde sergilendi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni ilgi çekti.

Final ikinci kez İstanbul'da

İstanbul'da daha önce final karşılaşması 2005 yılında oynanmıştı. 18 yıl önce oynanan finali yine bir İngiliz ve bir İtalyan takımı oynamıştı. Liverpool ile Milan karşı karşıya gelmiş, Liverpool kupanın sahibi olmuştu.




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#İstanbul
#final
35 dakika önce
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