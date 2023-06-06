UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Süper Lig 2022-2023 sezonunda Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Galatasaray bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Galatasaray, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek. Aralarında Farul Constanta ve Olimpija da var. Cimbom ilk maçını 25 veya 26 Temmuz’da oynayacak. Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek. İşte Şampiyonlar Ligi takvimi.