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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde yarın İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya gelecek.

11:08 . 6/06/2023 Salı
AA
Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya gelecek

Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya gelecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, yarın Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.


Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.


Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.





#UEFA Konferans Ligi
#Fiorentina
#West Ham United
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