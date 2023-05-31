Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı.