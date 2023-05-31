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Galatasaray kaç ön eleme oynayacağı belli oldu mu?

Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi bileti alan Sarı-Kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında Farul Constanta ve Olimpija da yer alıyor. Cimbom’un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacağını da belli oldu. Peki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın şampiyonalar Ligi maçları ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı ve diğer ayrıntılar...

09:56 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak?

Süper Lig kulüplerinin Avrupa arenasında gösterdiği başarısız performanstan ötürü şampiyonun yanı sıra Avrupa kupalarına hak kazanan diğer takımlar da etkilenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türk takımı yer almayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında rakiplerine karşı başarısız olursa UEFA Avrupa Ligi'nde belirli eleme veya play-off turlarına katılım sağlayabilecek.

Konferans Ligi'nde kaç Türk takımı olacak?

UEFA'nın en üçüncü büyük organizasyonu olan Konferans Ligi'nde ise gelecek sezon 3 Türk takımı yer alacak. Süper Lig 2'ncisi ve 3'üncüsünün yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlaması halinde Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alacak.

Galatasaray’ın şampiyonalar Ligi maçları ne zaman?

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak. Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.Sarı-kırmızılılar ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk olarak 25-26 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Galatasaray’ın şampiyonalar Ligi eleme turu muhtemel rakipleri

  1. Farul Romanya
  2. Olimpija Slovenya
  3. Maccabi Haifa İsrail
  4. Hacken İsveç
  5. Karabağ Azerbaycan
  6. Ferencvaros Macaristan
  7. Rakow Polonya
  8. Astana Kazakistan
  9. S.Bratislava Slovakya
  10. BATE Belarus
  11. Sheriff Moldova
  12. Zalgiris Litvanya
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#ön eleme maçları
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