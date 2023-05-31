Galatasaray’ın şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Bitime 1 maç kala Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray, başkentte hata yapmadı ve 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray’ın şampiyonalar Ligi maçları ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön eleme turunu geçmeyi başaran 15 takımdan biriyle karşılaşacak olan Cimbom ilk maçını 25 veya 26 Temmuz’da oynayacak.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Lig ön eleme rakipleri kimler?
Aralarında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija'nın (Slovenya) da bulunduğu bazı rakipler şöyle:
- Maccabi Haifa (İsrail), Hacken (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Ferencvaros (Macaristan), Rakow Czestochowa (Polonya), Astana (Kazakistan), Slovan Bratislava (Slovakya), BATE Borisov (Belarus), Sheriff (Moldova), Zalgiris (Litvanya). İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu maçları ne zaman?
11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları ne zaman?
25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?
8-9 Ağustos | 15 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Play-off maçları ne zaman?
22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos'ta oynanacak.