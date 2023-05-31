Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi bileti alan Sarı-Kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında Farul Constanta ve Olimpija da yer alıyor. Cimbom’un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacağını da belli oldu. Peki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın şampiyonalar Ligi maçları ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı ve diğer ayrıntılar...