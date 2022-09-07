ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ | Borussia Dortmund - Kopenhag: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund sahasında Kopenhag'ı konuk etti.
Borussia Dortmund, Kopenhag'ı farklı geçti
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
- Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Borussia Dortmund, ikinci maçta Leipzig ile oynayacak. Kopenhag ise Manchester City ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi Maçları: Borussia Dortmund - Kopenhag maç özeti