Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ | Borussia Dortmund - Kopenhag 3-0
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ | Borussia Dortmund - Kopenhag: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund sahasında Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini sitemizde bulabilirsiniz. Borussia Dortmund - Kopenhag maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Borussia Dortmund - Kopenhag 3-0 maç özeti ve golleri izle
Dortmund'lu futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund sahasında Kopenhag'ı konuk etti.

Borussia Dortmund, Kopenhag'ı farklı geçti

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

  • Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Borussia Dortmund, ikinci maçta Leipzig ile oynayacak. Kopenhag ise Manchester City ile karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi Maçları: Borussia Dortmund - Kopenhag maç özeti
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