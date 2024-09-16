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Spor

Devler Ligi'nde perde açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon, yarınki karşılaşmalarla başlayacak.

11:54 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.


Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın

19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)


18 Eylül Çarşamba

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)


9 Eylül Perşembe

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)





#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Juventus
#Bayern Münih
#Real Madrid
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