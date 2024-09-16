"UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti ve grup aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri de kesinleşti. UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 yılı maç takvimi spor severlerin gündeminde. Peki, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 1. hafta maçları ne zaman?