"UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi. 36 takımın katılımıyla lig usulüyle gerçekleşecek Avrupa Ligi maçları ne zaman?