"UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi. 36 takımın katılımıyla lig usulüyle gerçekleşecek Avrupa Ligi maçları ne zaman?
AVRUPA LİGİ 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekimi gerçekleşen Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 25-26 Eylül
2. maçlar: 3 Ekim
3. maçlar: 24 Ekim
4. maçlar: 7 Kasım
5. maçlar: 28 Kasım
6. maçlar: 12 Aralık
7. maçlar: 23 Ocak 2025
8. maçlar: 30 Ocak 2025
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ RAKİPLERİ
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Eintracht Frankfurt (E)
Ajax (D)
Maccabi Tel Aviv (E)
Olimpik Lyon (D)
Malmö (E)
Bodo Glimt (D)
Twente (D)
Athletic Bilbao (E)