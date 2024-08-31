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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti ve grup aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri de kesinleşti. UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 yılı maç takvimi spor severlerin gündeminde. Peki, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 1. hafta maçları ne zaman?

15:06 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Avrupa Ligi maçları ne zaman?

"UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi. 36 takımın katılımıyla lig usulüyle gerçekleşecek Avrupa Ligi maçları ne zaman?

AVRUPA LİGİ 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi gerçekleşen Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Eintracht Frankfurt (E)

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Olimpik Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo Glimt (D)

Twente (D)

Athletic Bilbao (E)

#UEFA
#UEFA Avrupa Ligi
#Uefa Avrupa Konferans Ligi
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