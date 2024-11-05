Samsunspor zirveye koşuyor: 7 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Samsun ekibi, 6. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 7. haftada Göztepe'yi 4-3 ve 8. haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Ligin 11. haftasında dün ağırladığı Onvo Antalyaspor'u da 2-0 mağlup eden Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Ligde yaptığı 11 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsun ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.