Samsunspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi

12:4910/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
AA
Tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı 5 maçta 2 asist kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç ameliyat edildi.

Kırmızlı-beyazlı kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.


Emre Kılınç'ın Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla ameliyat edildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesinin temenni edildiği kaydedildi.

