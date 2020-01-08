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Sekidika sözleşmesini tek taraflı feshetti: Başkan kendisine ulaşamıyor

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Eskişehirspor’un 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Jesse Sekidika’nın 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini dün feshettiği ortaya çıktı. Yıldız adayı bu hamlesi sonrasında serbest oyuncu durumuna düştü ve Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi DHA
Jesse Sekidika, Eskişehirspor formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 8 gol attı 2 de asist yaptı.

Jesse Sekidika, Eskişehirspor formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 8 gol attı 2 de asist yaptı.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu’da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncuyu ikna edemedikleri için transferin gerçekleşmediğini belirterek, “Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir’e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti” dedi.

Jesse Sekidika ile ilgili kulübe gelmiş herhangi bir bilgi olmadığını ifade eden Akgören, şöyle konuştu;

  • "Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Menajeri çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse’yi ‘razı edemiyorum’ dedi. Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir’e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti.”

Devlerin peşinde koştuğu Sekidika artık serbest
DHA

Devlerin peşinde koştuğu Sekidika artık serbest

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu'da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

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