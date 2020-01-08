Sekidika sözleşmesini tek taraflı feshetti: Başkan kendisine ulaşamıyor

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu’da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncuyu ikna edemedikleri için transferin gerçekleşmediğini belirterek, “Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir’e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti” dedi.

Jesse Sekidika ile ilgili kulübe gelmiş herhangi bir bilgi olmadığını ifade eden Akgören, şöyle konuştu;

"Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Menajeri çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse’yi ‘razı edemiyorum’ dedi. Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir’e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti.”