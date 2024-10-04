Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçı için iddialı açıklama

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçı için "Biz kazanırız" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, teknik heyet ve futbolcular, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacakları zorlu maç öncesinde Şahinbey Belediyesi’nin binicilik tesislerine giderek ata bindi.
Takıma yönelik düzenlenen moral etkinliğinde konuşan Gaziantep FK Teknik Direktör Selçuk İnan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na misafirperverliği için teşekkür etti.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun amacı şehirle Gaziantep FK’yı bütünleştirmek, onları maça davet etmek ve takımlarına sahip çıkmalarını sağlamak. Bugün ata biniyoruz. Bizim için de bugün güzel oldu. Oyuncularımız için de çok etkili bir sosyal aktivite oldu. Takımda çok yeni oyuncumuz var. Gaziantep FK hak ettiği yerde olmalıdır. Bu etkinlik maç öncesinde takım için çok iyi oldu. Takımda moraller yüksek. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maçı biz kazanırız” dedi.