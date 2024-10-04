Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçı için iddialı açıklama

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun amacı şehirle Gaziantep FK’yı bütünleştirmek, onları maça davet etmek ve takımlarına sahip çıkmalarını sağlamak. Bugün ata biniyoruz. Bizim için de bugün güzel oldu. Oyuncularımız için de çok etkili bir sosyal aktivite oldu. Takımda çok yeni oyuncumuz var. Gaziantep FK hak ettiği yerde olmalıdır. Bu etkinlik maç öncesinde takım için çok iyi oldu. Takımda moraller yüksek. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maçı biz kazanırız” dedi.