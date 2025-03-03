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Şenol Güneş: Bizim için hayal kırıklığı

Şenol Güneş: Bizim için hayal kırıklığı

18:453/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Şenol Güneş
Teknik direktör Şenol Güneş

Trabzonspor, Süper Lig 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş, yenilgiyi değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.


Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
'Kötü bir görüntü vardı'

"Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık."

'Futbolun cilvesi diyelim'

"Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim. Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk."




#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#TÜMOSAN Konyaspor

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