Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.





Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir (P) attı.





Bordo-mavililerin deplasman galibiyeti hasreti Konya'da da devam etti. Karadeniz ekibi son olarak 2023-24 sezonunun son haftasında Başakşehir'i mağlup etmişti.





Bu sonucun ardından Trabzonspor 32 puanla 10. sırada kaldı. TÜMOSAN Konyaspor puanını 28'e yükselterek 14. sırada yer aldı.





Bordo-mavililer, bir sonraki hafta sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç, bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.





Maçtan dakikalar:

5' Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

18' Ceza sahası içinde topla buluşan Blaz Kramer, altıpas üzerinden kafa vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına geri döndü.

İKİNCİ YARI

52' Tümosan Konyaspor, Yusuf Erdoğan ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında Yusuf Erdoğan tarafından çekilen şut auta gitti.

73' Pedro Malheiro rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak top dışarı çıktı.

80' Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ozan Tufan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

90+10' Ceza sahası içinde Lundstram'ın topa elle müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi üzerine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.





TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

12 maçta 5 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.





Güneş ile galibiyet yok

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.





Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.





Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



