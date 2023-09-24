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Spor

Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes açıklaması: Sakat olduğunu sizden öğrendim

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16:34 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.


İşte o sözler:

Süre ile ilgili yapacak bir şey yok. TFF ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Sadece arada fikirlerimizi söylüyoruz. 'Deplasmandan gelen pazartesi oynuyor' denildi. Ama biz pazar 17.00'de oynuyoruz. Bu mazeret değil, lig planlaması için söylüyorum. Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz! Sebebini sorduğumuzda yayıncı deniyor. Bu planlama nasıl yapılıyor? Öğrenmek istiyorum. Avrupa'da mesela 23 oyuncu ile çıkıyoruz, Türkiye'de 21. Ne zararı var iki oyuncunun?


Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı. Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri.




#Şenol Güneş
#Gedson Fernandes
#Beşiktaş
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