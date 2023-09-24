Beşiktaş-Kayserispor
Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Mondihome Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Mondihome Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş-Kayserispor maç özeti
6. dakikada Thiam’ın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Mane’nin altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
14. dakikada ceza yayından Aboubakar’ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cenk Tosun’un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada sağ taraftan Onur Bulut’un ortasında iyi yükselen Bailly’nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.
40. dakikada Ghezzal’ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen topa Ghezzal’ın aynı noktadan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
47. dakikada Ramazan Civelek’in sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Jeanvier’in arka direğe aşırdığı topa Mane kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1
51. dakikada ceza sahası içinde Aboubakar’ın topuk pasında topla buluşan Salih, bekletmeden ceza yayına pasını gönderdi. Ceza yayında topu alan Ghezzal’ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
56. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı kornere altıpasın içinde iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
62. dakikada Salih Uçan’ın savunma arkasına uzun pasında topu alan Chamberlain ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
90+4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.