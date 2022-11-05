Serdar Dursun'a İtalya'dan talip var

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan golcü oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Serdar Dursun, bu sezon istediği kadar süre alamadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde yedek beklemek zorunda kalan 31 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.
Speiza Serdar Dursun'un peşinde
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Speiza, Serdar Dursun ile ilgileniyor. Şu anda ligde 16. sırada bulunan İtalyan ekibinin 9 puanı var. 12 maçta, 10 gol atabilen Speiza, bu problemi Serdar Dursun ile çözmek istiyor.
Serdar Dursun'un sözleşmesi ne zaman bitecek?
- Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 karşılaşmada süre alan Serdar Dursun, 501 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süreçte, 2 gol ve 2 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.