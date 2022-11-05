Serdar Dursun'a İtalya'dan talip var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kıta kıta geziyor temiz para arıyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, ''Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını emeğimiz ve alın terimiz ile boşa çıkardık, 'Türkiye Yüzyılı' için gereken temeli beraber attık'' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti için 'Birileri kıta kıta geziyor' diyen Erdoğan, ''ABD olmadı, İngiltere. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. Sanırsınız ki ülke ve millet için bir iş yapıyor. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı'' ifadelerini kullandı.