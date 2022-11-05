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Serdar Dursun'a İtalya'dan talip var

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan fakat bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde kendisine çok fazla şans bulamayan Serdar Dursan'a, İtalya'dan talip var. Peki Serdar Dursun'un İtalya'dan hangi takım istiyor? Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla kaç maçta oynadı ve kaç gol attı? Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ne kadar? Serdar Dursun'un sözleşmesi ne zaman bitecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Dursuna İtalyadan talip var: Fenerbahçeden ayrılacak mı?
Serdar Dursun'un gol sevinci

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan golcü oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Serdar Dursun, bu sezon istediği kadar süre alamadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde yedek beklemek zorunda kalan 31 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

Speiza Serdar Dursun'un peşinde

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Speiza, Serdar Dursun ile ilgileniyor. Şu anda ligde 16. sırada bulunan İtalyan ekibinin 9 puanı var. 12 maçta, 10 gol atabilen Speiza, bu problemi Serdar Dursun ile çözmek istiyor.

Serdar Dursun'un sözleşmesi ne zaman bitecek?

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 karşılaşmada süre alan Serdar Dursun, 501 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süreçte, 2 gol ve 2 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor ve 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Serdar Dursun tarihe geçti
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Serdar Dursun tarihe geçti

Fenerbahçe'de Serdar Dursun forma şansı bulamıyor
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun forma şansı bulamıyor

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