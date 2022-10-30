Fenerbahçe'de Serdar Dursun forma şansı bulamıyor Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Serdar Dursun, bu sezon istediği forma süresini alamıyor. Sezon başından birçok takımdan teklif alan fakat sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden milli oyuncu, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

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