Serdar Dursun tarihe geçti Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşı gelen Fenerbahçe'de Serdar Dursun attığı üç golle lig tarihinde sarı-lacivertli formayla sezon içinde aynı rakibe karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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