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Serdar Dursun tarihe geçti

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşı gelen Fenerbahçe'de Serdar Dursun attığı üç golle lig tarihinde sarı-lacivertli formayla sezon içinde aynı rakibe karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Dursun tarihe geçti
Serdar Dursun bu sezon 13 gol 2 asist yaptı

Ligin 34. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe Rize'de karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı- lacivertlilerin forveti Serdar Dursun attığı gollerle tarihe geçti.

  • Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol attı. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla aynı rakibe ligin her iki yarısındaki maçta da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 33 resmi maçta 13 gol attı ve 2'de asist katkısında bulundu.
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