Serdar Dursun tarihe geçti

Ligin 34. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe Rize'de karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı- lacivertlilerin forveti Serdar Dursun attığı gollerle tarihe geçti.
- Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol attı. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla aynı rakibe ligin her iki yarısındaki maçta da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 33 resmi maçta 13 gol attı ve 2'de asist katkısında bulundu.