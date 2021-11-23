Sergen Yalçın: "Ayağa kalkmak elimizde"

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
Grubunda henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, yarın oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Hedefsiz duruma düştük"
- "Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük."
"Sakatlıklar bizi büyük sıkıntıya soktu"
- "Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu. Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız."
"İyi durumda değiliz"
- "Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor."
"Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde"
- "Oyunculardan her sene aynı performansları alamayabiliriz. Sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performansları aşağı düşebilir ama bunun çok uzun olması bizi sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan, 1-1,5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Bu süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Bunun bu kadar uzun olması, bizi her geçen gün psikolojik olarak daha aşağı çekiyor ve bu da her yere yansıyor. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Her zaman da kalkmıştır. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek gücümüz de oyuncu kalitemiz de var. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat bu şekilde devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Taraftarımız da umarım geçen sene bu kadar mücadele edip, bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar."
"Batshuayi'yi oynatmayacağız
- "Michy Batshuayi'yi yarın büyük ihtimalle oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip değil. Hafta sonu belki kullanabiliriz ama yarın belki 20-30 dakika kullanabiliriz."