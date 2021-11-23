Sergen Yalçın: "Ayağa kalkmak elimizde" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Devler Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi yaptığı açıklamada takımın kötü gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Normalleşme sürecine geçmek istediklerini ifade eden Yalçın, "Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Bunu yapabilecek gücümüz de oyuncu kalitemiz de var" dedi.

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