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Sergen Yalçın, Luuk de Jong'u istiyor: Düşünmek için süre istedi

Beşiktaş yönetimi, Kenan Karaman’ın ardından forvete bir takviye daha yapacak. Yabancı golcülerle temasta olan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Luuk de Jong’a yıllık 1.8 milyon euro maaş önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın, Luuk de Jongu istiyor: Düşünmek için süre istedi
Luuk de Jong'un güncel bonservis değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listedeki isimlerle görüşmelere devam ediyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala transferleri bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, golcü transfer için girişimlerde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istediği isimlerle temas kuran Beşiktaş yönetimi, en çok çabayı Luuk de Jong için gösteriyor.

Beşiktaş fikrini değiştirdi

Sevilla forması giyen Hollandalı golcü, ilk etapta gelen diğer teklifleri değerlendiriyor ve Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmıyordu. Ancak siyah-beyazlıların ısrarının 30 yaşındaki golcünün fikrini değiştirdiği öne sürüldü.

Süre istedi

Beşiktaş’ın, Luuk de Jong’a yıllık 1.8 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Beşiktaş’tan aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Hollandalı golcüyü ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven da istiyor. Deneyimli oyuncu, ailesiyle görüştükten sonra kararını birkaç gün içerisinde verecek.

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