Spor Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaşma sağladı İstanbula gelecek
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Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelecek

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, serbest statüdeki Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaşma sağladı: İstanbula gelecek
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın yönetiyor.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği üzerine Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.

2+1 yıllık anlaşma sağlandı

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu forması giyen ve 6 aydır boşta olan Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuya yıllık 2 milyon euro net ücret+500 bin euro bonus ödeyecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan 31 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

  • Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

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