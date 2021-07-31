Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaşma sağladı: İstanbul'a gelecek

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği üzerine Alex Teixeira ile görüşen Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.
2+1 yıllık anlaşma sağlandı
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu forması giyen ve 6 aydır boşta olan Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuya yıllık 2 milyon euro net ücret+500 bin euro bonus ödeyecek.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan 31 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
- Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.