Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın üç futbolcunun biletini kesti: Sezon sonu yollar ayrılacak

Sergen Yalçın üç futbolcunun biletini kesti: Sezon sonu yollar ayrılacak

10:3813/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından Beşiktaş’ta üç futbolcu gözden düştü. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan isimlerle ilgili kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde yapılan takviyeler kadro dengelerini değiştirdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın son haftalarda bazı isimlere şans vermemesi dikkat çekti.

Takıma sezon başında kiralık olarak katılan Jota Silva, ligin ikinci yarısında forma bulmakta zorlandı. Portekizli oyuncu bu süreçte yalnızca bir maçta ilk 11’de görev alırken toplamda 26 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı yönetimin 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Taylan Bulut da ikinci yarıda beklediği süreleri alamadı. Genç oyuncu son haftalarda maç kadrosuna girmekte zorlanırken, sezon sonunda kiralık gönderilmesi ihtimali gündeme geldi.

Sağ bekte ise Amir Murillo transferinin ardından Gökhan Sazdağı’nın da forma şansı azaldı. Sezonun ilk bölümünde düzenli oynayan tecrübeli oyuncu, son dört maçta yedek kulübesinde kaldı. Siyah-beyazlılarda bu üç isimle ilgili nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Sergen Yalçın
#Gökhan Sazdağı
#Jota Silva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi netleşti: 500 bin konut İstanbul kura listesi sorgulama