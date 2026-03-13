Sergen Yalçın üç futbolcunun biletini kesti: Sezon sonu yollar ayrılacak

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde yapılan takviyeler kadro dengelerini değiştirdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın son haftalarda bazı isimlere şans vermemesi dikkat çekti.

Takıma sezon başında kiralık olarak katılan Jota Silva, ligin ikinci yarısında forma bulmakta zorlandı. Portekizli oyuncu bu süreçte yalnızca bir maçta ilk 11’de görev alırken toplamda 26 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı yönetimin 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öne sürüldü.

Sağ bekte ise Amir Murillo transferinin ardından Gökhan Sazdağı’nın da forma şansı azaldı. Sezonun ilk bölümünde düzenli oynayan tecrübeli oyuncu, son dört maçta yedek kulübesinde kaldı. Siyah-beyazlılarda bu üç isimle ilgili nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.