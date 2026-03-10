Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 25. haftanın tamamlanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanan karşılaşmalarda VAR hakemlerinin sahaya inceleme için çağırdığı pozisyonlara ait kayıtları paylaştı.

TFF’nin YouTube hesabında yayınlanan görüntüler arasında, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbide Leroy Sane’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları da yer aldı.

Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR kayıtı;

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."







