Kendi takımlarına bahis oynamışlardı! İki futbolcuya ömür boyu men

Oyuncuların iki sezonluk dönemi araştırıldığında her iki oyuncunun da Columbus ile New York Red Bulls arasındaki maçta Jones'un sarı kart görmesine bahis yaptığı ortaya çıktı. MLS, Jones'un sarı kart görmesi için iki futbolcunun da iş birliği yaptığını belirledi.