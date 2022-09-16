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Sergio Oliveira şanssızlığını Konyaspor maçında sonlandırdı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Konyaspor maçında ilk golünü attı. Portekizli orta saha oyuncusu sezon başından bu yana girdiği pozisyonlarda direklere takılmış ve gol atma başarısını gösterememişti. Öte yandan yıldız oyuncunun ilk golünde asisti yapan isim olan Boey, sarı kırmızılı taraftarların takdirini kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Oliveira gol izle: Galatasaray-Konyaspor maç özeti ve gol izle
Sergio Oliveira, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü Konyaspor ağlarına gönderdi.

Galatasaray'ın Porto'dan transferi Sergio Oliveira, Süper Lig'deki ilk golünü Konyaspor'a attı.

Portekizli orta saha oyuncusu Sacha Boey'ın getirdiği topta kale önünde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın Oliveira ile Konyaspor maçının 1. dakikasında bulduğu gol sezonun da en erken golü oldu.

  • Sergio Oliveira sezon başından bu yana girdiği pozisyonlarda direklere takılmış ve gol atma başarısını gösterememişti.

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