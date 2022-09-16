Sergio Oliveira şanssızlığını Konyaspor maçında sonlandırdı

Galatasaray'ın Porto'dan transferi Sergio Oliveira, Süper Lig'deki ilk golünü Konyaspor'a attı.
Portekizli orta saha oyuncusu Sacha Boey'ın getirdiği topta kale önünde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'ın Oliveira ile Konyaspor maçının 1. dakikasında bulduğu gol sezonun da en erken golü oldu.
- Sergio Oliveira sezon başından bu yana girdiği pozisyonlarda direklere takılmış ve gol atma başarısını gösterememişti.
⚽ Sağ kanattan rakip ceza sahasına bindiren Boey'in pasında topla buluşan Sérgio Oliveira takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor! 👏 #GSvKNY https://t.co/6v53zBdE1a pic.twitter.com/o3OIt1z7au
⚽ Sağ kanattan rakip ceza sahasına bindiren Boey'in pasında topla buluşan Sérgio Oliveira takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor! 👏 #GSvKNY https://t.co/6v53zBdE1a pic.twitter.com/o3OIt1z7au— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 16, 2022
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