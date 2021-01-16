SERİE A

Serie A: Lazio Roma maç özeti ve gollerini izle

Lazio derbide Roma'yı sahadan sildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi. Lazio-Roma maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Luis Alberto attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Luis Alberto attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Fotoğraf: Claudio Pasquazi / AA

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada zirve mücadelesi veren Roma, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Lazio'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya Lazio, etkili başladı ve 14. dakikada golcüsü Ciro Immobile ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Luis Alberto'nun golüyle maçta farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında mavi-beyazlıların İspanyol futbolcusu Luis Alberto bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Lazio'ya sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriç de 83. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0'lık net skorla mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Lazio-Roma maç özeti

  • Bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükselten Lazio, puan tablosunda 7. basamakta yer aldı. Ligde bu sezonki 4. yenilgisini ezeli rakibi karşısında yaşayan Roma ise haftayı puansız kapatırken, 34 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.


Real Madrid'i eledi ve Barcelona'nın rakibi oldu
Real Madrid'i eledi ve Barcelona'nın rakibi oldu

İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasının ikinci yarı final maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao finale kaldı.Malaga kentindeki La Roselada Stadı'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'nun gollerini ilk yarıda Raul Garcia (Dk.18 penaltıdan ve Dk. 38) attı.İkinci yarı özellikle Marco Asensio ile hücumda etkili olan Real Madrid, 73. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de sezonun ilk kupasından elenmesini önleyemedi.Real Madrid-Athletic Bilbao maç özeti;📽️RESUMEN I La mejores imágenes de la victoria de los leones en la semifinal de la #Supercopa 🏆@realmadrid 1⃣-2⃣ #AthleticClub 🦁#RealMadridAthletic #BiziAmetsa 💭 pic.twitter.com/xkLHyy5J3q&mdash; Athletic Club (@AthleticClub) January 14, 2021 Final Sevilla'daYarı finalin ilk maçında penaltı atışları sonunda Real Sociedad'ı 4-3 yenen Barcelona, 17 Ocak Pazar günü Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması planlansa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.Barcelona 13 kez kazandıİspanya'da 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu.La Liga'nın değerini artırma ve finansman kaynaklarını çoğaltma düşüncesiyle son iki yıldır 4'lü turnuva olarak düzenlenen Süper Kupa'yı bu zamana kadar 13 kez ile en çok kazanan takım Barcelona oldu.Athletic Bilbao ise 2 kez kupayı müzesine götürdü.Barcelona ile Athletic Bilbao bu zamana kadar 3 kez final maçında karşı karşıya gelirken, bunlardan 2'sini Katalan takımı 1'ini de Bask takımı kazandı.Hakan Çalhanoğlu attı Milan kupada turladı (ÖZET)

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