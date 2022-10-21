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İbrahim Şahin: Beşiktaş'a karşı takımımıza güveniyoruz

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, "Hedefimiz 4'üncü tur eleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Serik Belediyespor başkanının Beşiktaş eşleşmesinin ardından yaptığı açıklama
Serik Belediyespor liginde 5. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda Beşiktaş ile eşleşti.

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, kupada da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Şahin, "Amacımız şehrimizin başarısı. Her zaman omuz omuza sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3'üncü turda yaptığımız maçlarda tur atladık. Bugün çekilen kurada rakibimiz Süper Lig takımlarından Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Kupada Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz 4'üncü tur eleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak" diye konuştu.

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin
Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin

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