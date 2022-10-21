Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekeleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Galatasaray ile birlikte 3. turu geçen takımlara ek olarak Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Karagümrük kuraya dahil oldu.
Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor kura çekimine 5. turdan katılacak.
İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri:
- Kayserispor-Sivas Belediyespor
- Erzurum FK-Esenler Erokspor
- Eyüpspor-Düzcespor
- Göztepe-Bucaspor
- Denizlispor-Şanlıurfaspor
- Ümraniyespor-Efeler 09 Spor
- Alanyaspor-Sakaryaspor
- Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
- Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
- İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
- Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
- Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
- Giresunspor-Ankaraspor
- Ankaragücü-Amedspor
- Kasımpaşa-1461 Trabzon
- Keçiörengücü-Bulvarspor
- Samsunspor-Adanaspor
- Altınordu-Bodrumspor
- Galatasaray-Ofspor
- Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
- Rizespor-Kırklarelispor
- Manisa FK-Elazığspor
- Yeni Malatyaspor-Uşakspor
- Beşiktaş-Serik Belediyespor
- Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
- Karagümrük-Kırşehirspor
- Antalyaspor-Pendikspor