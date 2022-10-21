Spor Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu İşte Beşiktaş ve Galatasarayın rakipleri
FUTBOL FUTBOL

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı. Beşiktaş'ın rakibi 2. Lig ekibi Serik Belediyespor olurken, Galatasaray ise 3. Lig temsilcisi Ofspor ile eşleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ürkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu: Beşiktaş ve Galatasaray hangi takımlarla eşleşti?
2. Lig ekibi Düzcespor, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'u eleyerek adını 4. tura yazdırmıştı.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekeleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Galatasaray ile birlikte 3. turu geçen takımlara ek olarak Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Karagümrük kuraya dahil oldu.

Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor kura çekimine 5. turdan katılacak.

İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri:

  • Kayserispor-Sivas Belediyespor
  • Erzurum FK-Esenler Erokspor
  • Eyüpspor-Düzcespor
  • Göztepe-Bucaspor
  • Denizlispor-Şanlıurfaspor
  • Ümraniyespor-Efeler 09 Spor
  • Alanyaspor-Sakaryaspor
  • Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
  • Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
  • İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
  • Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
  • Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
  • Giresunspor-Ankaraspor
  • Ankaragücü-Amedspor
  • Kasımpaşa-1461 Trabzon
  • Keçiörengücü-Bulvarspor
  • Samsunspor-Adanaspor
  • Altınordu-Bodrumspor
  • Galatasaray-Ofspor
  • Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
  • Rizespor-Kırklarelispor
  • Manisa FK-Elazığspor
  • Yeni Malatyaspor-Uşakspor
  • Beşiktaş-Serik Belediyespor
  • Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
  • Karagümrük-Kırşehirspor
  • Antalyaspor-Pendikspor



Galatasaray Kastamonuspor'u farklı yendi
SPOR
Galatasaray Kastamonuspor'u farklı yendi
Hollandalı rekor peşinde

Hollandalı rekor peşinde

​Formula 1'de sıradaki durak takvimin 19. yarışı Amerika GP.
Sivas ile 33. randevu

Sivas ile 33. randevu

Muhtemel 11, eksikler, iki takım arasındaki rakamlar.
Ronaldoyu geçti

Ronaldo'yu geçti

​Barcelona rahat kazandı, Lewandowski tarihe geçti.
Bandajın sebebi<br>belli oldu

Bandajın sebebi
belli oldu

​Ballon d'Or kazanan Benzema'nın sağ eli dikkat çekmişti.
Sert oyun

Sert oyun

​Fenerbahçe, Başakşehir maçında orta saha kurgusunu değiştiriyor
Ismael için <br>3 kritik maç

Ismael için
3 kritik maç

​Derbi belirleyici olacak.
'Sahanın içine <br>hakim olacağız'

'Sahanın içine
hakim olacağız'

​Abdullah Avcı yoğun fikstür öncesi oyunculara konuşma yaptı.
Üç eksik var

Üç eksik var

​Fenerbahçe, Başakşehir ile 29. randevuya çıkacak.
'En iyi sezon<br>başlangıcımı yaptım'

'En iyi sezon
başlangıcımı yaptım'

​Enner Valencia, Fenerbahçe TV'ye konuştu.
'Yapanın <br>başına yıkarız!'

'Yapanın
başına yıkarız!'

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan sert 'hakem' açıklaması.
Trabzonspor'a diyordu<br>kendisiyle çelişti

Trabzonspor'a diyordu
kendisiyle çelişti

Eskişehirspor Başkanı devlet desteği aldıklarını açıkladı.
Türk futbolunda devrim

Türk futbolunda devrim

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi bekleniyor.
Stadyum hazır

Stadyum hazır

​Süper Lig ekibi evine dönüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.