Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekeleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Galatasaray ile birlikte 3. turu geçen takımlara ek olarak Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Karagümrük kuraya dahil oldu.

Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor kura çekimine 5. turdan katılacak.

İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri:

Kayserispor-Sivas Belediyespor

Erzurum FK-Esenler Erokspor

Eyüpspor-Düzcespor

Göztepe-Bucaspor

Denizlispor-Şanlıurfaspor

Ümraniyespor-Efeler 09 Spor

Alanyaspor-Sakaryaspor

Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

Giresunspor-Ankaraspor

Ankaragücü-Amedspor

Kasımpaşa-1461 Trabzon

Keçiörengücü-Bulvarspor

Samsunspor-Adanaspor

Altınordu-Bodrumspor

Galatasaray-Ofspor

Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

Rizespor-Kırklarelispor

Manisa FK-Elazığspor

Yeni Malatyaspor-Uşakspor

Beşiktaş-Serik Belediyespor

Tuzlaspor-Isparta 32 Spor

Karagümrük-Kırşehirspor

Antalyaspor-Pendikspor









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