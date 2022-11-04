Sevilla açıkladı: Marcao bir süre sahalardan uzak kalacak

Sevilla, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı stoper Marcao'nun, Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağ bacağında lif yırtılması olduğu belirtilerek, "Marcao'nun sağ bacağının biseps femorisinde fibriller yırtılması yaşandı. Oyuncu, Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

Marcao, Ağustos ayında da bir sakatlık geçirmişti ve tedavisinin ardından yeniden yeşil sahalara dönmüştü.

🏥 @teixeira_marcao sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. #WeareSevilla #NuncaTeRindas REKLAM November 4, 2022